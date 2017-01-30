Зураб Абашидзе рассказал о перспективе возобновления дипломатических отношений с Россией

Новости-Грузия. Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД РФ Григория Карасина состоится в Праге 7 февраля. «У нас есть своя повестка дня. Это торгово-экономические отношения, транспортные вопросы, определенные гуманитарные темы — это очень большие сферы. С этой точки зрения у нас есть определенная динамика. Сейчас мы встретимся, чтобы обсудить, в каком положении эти сферы», — сказал Абашидзе в интервью телекомпании «Имеди». О том, что на встрече в Праге речь будет идти о транспортных вопросах, заявил и глава МИД Грузии. «Встречи в формате Абашидзе-Карасина вновь остаются актуальными. В этом формате, как известно, мы рассматриваем вопросы, связанные с экономическими, транспортными отношениями. И на этот раз запланировано рассмотрение определенных транспортных вопросов», — сказал Джанелидзе журналистам в Тбилиси. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на встречах в Праге не затрагиваются темы конфликта, обсуждают только те вопросы, «по которым у нас может быть регулярная коммуникация». О перспективах развития грузино-российских отношений Зураб Абашидзе говорил и в интервью российской газете «Известия». «В 2017 году продолжатся консультации по решению визовой проблемы. Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что не исключает отмену визового режима для граждан Грузии, назвав визовые режимы в Европе анахронизмом. Зураб Абашидзе в беседе с «Известиями» дал понять, что в визовом вопросе мяч находится на российской стороне, добавив, что упрощение режима въезда в Россию для граждан Грузии было бы, по его мнению, «шагом в правильном направлении», — пишет газета «Известия». «Дальнейшую перспективу этого визового режима должна определить российская сторона, это ее прерогатива, и мы не можем навязывать какие-то решения. Что касается грузинской стороны, мы еще с 2011 года отменили визовые требования для граждан России и они могут находиться на территории Грузии в течение целого года. Такой комфортный визовый режим был введен для граждан многих стран, и это, помимо других факторов, дало позитивные результаты: в прошлом году Грузию посетило рекордное число туристов, из них около 1 млн— из России», — сказал грузинский дипломат «Известиям». Вместе с тем Зураб Абашидзе заверил, что «увязывать вопросы визового режима с главной проблемой — восстановлением дипотношений — Тбилиси точно не будет». Вместе с тем, как отмечают «Известия», спецпредставитель премьера Грузии не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений может появиться на повестке дня. «По его словам, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии. Кроме того, отметил Зураб Абашидзе, у «грузинской стороны есть для этого готовность и политическая воля», — пишет газета. В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин в разговоре с «Известиями» приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений. «Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси, — отметил Григорий Карасин. — Тем временем, как было изначально условлено между мной и Зурабом Абашидзе, мы прилагаем усилия по нормализации двусторонних связей в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений. Таких сфер немало —торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены. Будем планомерно продолжать эту работу. Весьма осязаемые результаты, которых нам уже удалось добиться, в полной мере отвечают интересам граждан наших двух стран», — цитируют Карасина «Известия». Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года, по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина.