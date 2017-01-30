Россия рассматривает Армению в качестве своего союзника и ключевого партнера в Закавказье

Сотрудничество военных России и Армении успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с главой армянского военного ведомства Вигеном Саркисяном. "Мы успешно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ, и выполняем все намеченные нами планы. Высокий уровень взаимодействия по линии военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи сотрудничества и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения", - цитирует Цаликова ТАСС. Замглавы Минобороны РФ напомнил, что на территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит "гарантом региональной безопасности" и является "еще одним показателем уровня наших союзнических отношений". Цаликов подчеркнул, что в Москве рассматривают Армению "в качестве своего союзника и ключевого партнера в Закавказье". Первый заместитель министра обороны РФ также поздравил Саркисяна с 25-й годовщиной со дня образования Вооруженных сил Армении. Глава военного ведомства РА поблагодарил российскую делегацию за прибытие на празднование. "Для нас это очень важно. И я очень надеюсь, что те договоренности, которые были достигнуты, то, что зафиксировано у нас в протоколе и в плане на 2017 год, мы начнем своевременно выполнять", - сказал Саркисян. Он отметил, что подписанный план действий рассматривается как программа-минимум. "Надеемся, что сможем сделать гораздо больше", - добавил министр. Саркисян рассказал также, что армянская сторона активно готовится к совместным учениям, включая "Взаимодействие-2017", и примет участие в Московской международной конференции по безопасности, форуме "Армия-2017" и Армейских международных играх.