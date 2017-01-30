Пять человек погибли при стрельбе в мечети Квебека

По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции. Об этом журналистам сообщил президент мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, Мохамед Янги. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом. Полиция пока не сообщает точного числа погибших и пострадавших. Представитель полиции сообщил Рейтер, что пострадавших много и есть убитые. В мечети на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву. Квебекская полиция сообщила в "Твиттере", что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы. На данный момент арестованы два человека. Один из очевидцев ранее сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека. Полиция пока не исключает возможности того, что третьему нападавшему удалось скрыться. На данный момент мотивы нападавших неизвестны.