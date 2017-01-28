ЕАЭС против армянской армии

На днях министр обороны Армении Виген Саргсянзаявил, что получаемой из России военная техники не достаточно для того, чтобы обеспечить армянскую армию всем необходимым современным вооружением. По словам министра, Армения ведёт переговоры вокруг поставок оружия и с другими странами. «И уже имеются результаты и поставки» - сказал Саргсян.Это не новостьПо существу, ни для кого не секрет, что оружие в Армению поставляет не только Россия, и не всегда российское оружие самое выгодное в соотношении цена/качество.Почти всё самолёты ВВС Армении куплены у Словакии и Румынии, рекативные системы залпового огня WM-80 – у Китая, снайперские винтовки «Чёрная стрела» были поставлены из Сербии, любимые военными внедорожники Kia и Nissan – корейский и японские.Для полноты картины к этому можно добавить также вооружения, поставляемые США и Китаем в качестве военной помощи.ЕАЭСДо членства Армении в ЕАЭС министерство обороны, покупая оружие и другое имущество, естесственно, не платило никаких пошлин... А если и были какие-то выплаты, они шли прямо в бюджет страны.Однако, согласно договору ЕАЭС, при покупке оружия и боеприпасов из третьих стран необходимо платить в бюджет организации все таможенные пошлины. И только 1% этих пошлин возвращается в бюджет Армении, а 99% остаётся другим странам ЕАЭС.Таможенные тарифы на военную технику (оружие, бронемашины, автомобили и др.) составляют 18-20%. Таким образом, предположим, если МО захочет купитькаски из Германии, американские бронежилеты, самолёты из Словакии, сербские винтовки или французские противотанковые системы, ему будет необходимо передать в бюджет ЕАЭС 18% их цены.При этом, в 3 приложении договора о присоединении Армении к ЕАЭС оговорено, что до 2022 года освобождена от пошлин лишь та продукция стратегического значения, аналогов которой не производится на территории стран ЕАЭС. Но Россия производит все виды военной продукции, поэтому вряд ли найдётся такая техника, аналогов которой нет в ЕАЭС (за исключением противотанкового ракетного комплекса Javelin).Прочие препятствияМногие помнят, как продукция, отправляемая частными лицами в помощь армии недели и месяцы проводила на таможне... Граждане собирали деньги и заказывали различные вещи - начиная от биноклей, заканчивая плащ-палатками. А на томоженных пунктах заставляли платить за эти товары пошлины за ввоз.И хотя в этих проблемах граждане обвиняли отечественных таможенников, необходимо помнить, что все нормы и правила, которыми руководствовались на таможенных пунктах пришли к нам из Москвы: Таможенный кодекс таможенного союза, таможенные тарифы комиссии ЕАЭС и др.Таможенная служба Армении просто не имела права не взимать таможенные сборы в подобных ситуация, как бы это не было аморально. Более того, эти деньги идут не в бюджет Армении, а странам ЕАЭС.Даниел Иоаннисян«Союз информированных граждан»
ЕАЭС против армянской армии
- Политика - 28 Января 2017, 15:58