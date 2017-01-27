Азербайджан проголосовал против продления мандата офиса ОБСЕ в Ереване

Как сообщает Armenpress, сегодня в ходе голосования в Постоянном комитете ОБСЕ Азербайджан стал единственной страной, проголосовавшей против продления мандата ереванского офиса ОБСЕ. Как сообщил председатель Постоянного комитета, представляющий Австрию Клеманс Койя, Азербайджан ранее заявил, что одна из программ ереванского офиса ОБСЕ, связанная с разминированием, выходит за рамки мандата офиса. В этой связи спецпредставители президиума ОБСЕ осуществили проверки и выяснили, что программа соответствует мандату. Но даже при этом решение о продлении мандата вновь было отложено. Руководство ОБСЕ предложило ереванскому офису воздержаться от программ по разминированию и продолжать все другие программы. При этом было заявлено, что ряд офисов ОБСЕ в других странах изъявили готовность помочь ереванскому офису осуществлять проекты. Руководство ОБСЕ призвало поддержать ереванский офис, поскольку это важно для организации в целом. Председатель Постоянного комитета выразил благодарность Армении за крайне конструктивный подход. Тем не менее, Азербайджан, противопоставив себя 56 странам ОБСЕ, проголосовал против.