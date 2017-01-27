Решение Франции о геноциде армян в День Холокоста

Сегодня День Холокоста. Весь мир отдает дань памяти евреям, ставшим жертвами фашистского режима.

Холокост признан почти всеми странами мира. После Холокоста мировое сообщество сочло, что подвергшийся геноциду народ достоин своего государства и возврата имущества. Был создан Израиль, Германия выплатила Израилю колоссальную репарацию, до сих платит пенсии, и эти суммы, как говорят, составляют около 70 млрд. евро.

Израиль крайне болезненно относится к любым попыткам оправдать фашизм. Дело дошло до того, что антисемтизм рассматривается как отдельное от ксенофобии явление.

Израиль не признал Геноцид армян, хотя этот вопрос периодически поднимается в Кнессете. Турецкое правительство сегодня сделало заявление в связи с Днем Холокоста и поддержало Израиль и еврейский народ. Турецкое правительство поблагодарило также парламент Дании, за то, что в принятой вчера резолюции убийства «османских армян», как говорится в заявлении правительства Турции, названы исторической трагедией, а не геноцидом.

Турецкие СМИ сегодня также с радостью сообщили, что Конституционный суд Франции принял решение отклонить уже принятый парламентом Франции законопроект о криминализации отрицания геноцида армян.