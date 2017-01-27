Мэй объявила о конце политики вмешательства

Голос Америки Британский премьер, выступая перед республиканцами, призвала реформировать ООН и НАТО Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что времена, когда США и Великобритания вмешивались в дела других стран, чтобы переделать их по собственному подобию, остались в прошлом. Премьер-министр в четверг выступила на конференции лидеров республиканской партии в Филадельфии, после чего встретилась там с президентом Дональдом Трампом. По словам Мэй, в интересах США и Великобритании – защищать свои ценности, но не возвращаться к «неудачной политике прошлого». «Но мы не можем и позволить себе и бездействовать, когда угроза реальна, и вмешаться необходимо в наших собственных интересах, – добавила она. – Мы должны быть сильными, умными и здравомыслящими». Мэй также призвала провести реформы в таких международных институтах, как ООН и НАТО, «чтобы сделать их более актуальными и целенаправленными». По ее словам, членам этих организаций пора перестать полагаться на США. «Суверенные государства не могут поручить обеспечение свой безопасности и процветания Америке», – сказала она. Мэй заявила, что президентство Трампа может сделать США «сильнее, величественнее и увереннее», что послужит во благо всего мира.