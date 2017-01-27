Журналист Politico сообщила о планах администрации Трампа отменить санкции против России

Журналист Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится снять санкции в отношении России. Об этом она написала в твиттере. По ее словам, в администрации Трампа есть проект указа об ослаблении санкций против России. «Будет ли это утверждено до назначения Тиллерсона госсекретарем?», — написала Глассер. Позже она уточнила, что несколько источников сообщили, что «предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке».