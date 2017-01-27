Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сейчас воюет за свою независимость: его слова размещены на официальном сайте главы государства. В ходе церемонии вручения удостоверений докторов наук и профессоров педагогическим работникам Лукашенко поднял тему обретения Белоруссией независимости: по его словам, она досталась стране «очень дешево», тогда как всем другим народам приходилось за нее воевать, как «воюет сейчас наша братская Украина». По словам главы республики, для Белоруссии же борьба за независимость проходит в экономической, а не политической или военной сферах, в связи с чем стране и нужна «эффективная наука для производства».
Лукашенко: братская Украина сражается за свою независимость
- Политика - 27 Января 2017, 12:44