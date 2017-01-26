Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика. Президент Трамп также подписал президентскую директиву об укреплении мер безопасности. По сообщениям, он также рассматривает возможность пересмотра методов допроса, используемых против подозреваемых в терроризме, и возможность восстановления тайных тюрем ЦРУ за пределами США. Кроме того он распорядился о прекращении финансирования городов, которые укрывают у себя нелегальных мигрантов. В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены. "Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика", - заявил Трамп. Решение о возведении пограничного барьера теперь должно быть одобрено конгрессом. Ожидается, что в ближайшие дни Трамп объявит о введении временного запрета на въезд в США беженцев, а также о приостановке выдачи виз для граждан Сирии, Йемена, Ирака и еще нескольких стран Ближнего Востока и Африки. "То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов", - добавил он, указав, что строительство "физически непреодолимой" преграды на границе сэкономит миллиарды долларов и сбережет множество жизней, так как положит конец трансграничной организованной преступности. Указ предусматривает среди прочего создание 10 тысяч новых рабочих мест в области контроля за границей. По словам Трампа, его план также пойдет на благо Мексике. Мексиканские власти в прошлом не раз заявляли, что не намерены платить за стену. По словам Трампа, его правительство немедленно приступит к работе по возведению стены на границе между двумя странами. Обращаясь к сотрудникам министерства внутренней безопасности, президент заявил, что стена предотвратит проникновение в США нелегальных иммигрантов и наркокартелей из всей Южной Америки. В прошлом году президент Мексики Энрике Пенья Ньето отмечал, что количество нелегальных иммигрантов из Мексики в США значительно сократилось с тех пор, как достигло своего пика 10 лет назад. Более того, по оценкам социологов, за последние несколько лет из Соединенных Штатов выехало больше мексиканских граждан, чем въехало. Идея строительства стены длиной 3,2 тыс. километров для "сдерживания нелегальной миграции" активно продвигается Трампом уже больше года. Он многократно рассуждал о ней в ходе предвыборной кампании, не раз меняя оценку стоимости этой постройки. "Мы говорили об этом с самого начала" - заявил он, когда подписывал указ. По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов. Сразу после президентских выборов республиканец решил, что часть стены можно исполнить в виде забора. ..