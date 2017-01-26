Россия предложила Сирии создать курдскую автономию

На переговорах в Астане российская делегация передала сирийской оппозиции проект Конституции страны. В числе предложений — создание автономии курдов и перераспределение полномочий президента в пользу парламента. Об этом стало известно из текста проекта поправок в Конституцию Сирии, который оказался в распоряжении РБК Во вторник, 24 января, по итогам переговоров по сирийскому урегулированию в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции проект Конституции страны, которую подготовили российские специалисты. Подробностей российских предложений Лаврентьев тогда не предоставил. Источник, близкий к делегации вооруженной оппозиции, которая присутствовала на переговорах в Астане, передал в распоряжение РБК текст проекта поправок в Конституцию Сирии, состоящий из 27 пунктов. Ранее новостное агентство Aletihadpress со ссылкой на активистов опубликовало статью о предлагаемых российской стороной изменениях, которые совпадают с теми, что были переданы РБК. Официальный представитель МИД России Мария Захарова содержание российских предложений не раскрыла. Однако она отметила в беседе с РБК, что цель российских предложений — запустить межсирийский диалог. «Мы никому ничего не навязываем и неоднократно повторяли, что будущее устройство Сирии — в руках самих сирийцев. Со своей стороны делаем все, чтобы помочь им начать диалог», — заявила Захарова. Президент на один срок​ В предложенном российской стороной проекте предлагается исключить слово «арабская» из полного названия страны. Вместо Сирийской Арабской Республики страна, в случае одобрения российского варианта, будет носить официальное название Сирийская Республика. Предлагается также отменить положение Конституции, согласно которому «исламское право должно быть основным источником законодательства». Кроме этого, согласно проекту, президент страны не обязан быть мусульманином, как этого требует действующая редакция основного закона Сирии. Кандидат на пост президента республики, как и в действующей Конституции страны, должен быть в возрасте не менее 40 лет, иметь сирийское гражданство. Однако в проекте новой Конституции отменены условия, согласно которым родители кандидата должны «иметь сирийское гражданство по рождению», а также что кандидат в президенты не должен состоять в браке с женщиной несирийской национальности. Президент, согласно проекту, должен избираться сроком на семь лет, но не может быть переизбран на второй срок подряд. Согласно проекту, президент остается верховным главнокомандующим вооруженными силами, но он может объявлять режим чрезвычайного положения, а также всеобщую мобилизацию только после получения одобрения нового органа, который рекомендуется создать, — Ассамблеи регионов. По проекту право назначать судей Верховного конституционного суда должно перейти от президента к парламенту. Народной ассамблее также предлагается передать право назначать и снимать с должности главу Центрального банка страны (Национальный банк в соответствии с проектом новой Конституции). Автономия курдских районов​ Российская сторона также предлагает признать автономию курдских районов, а также равенство курдского и арабского языков на территории курдских районов самоуправления. Кроме того, предлагается дать право любому другому региону страны установить в соответствии с законом официальный язык, используемый большинством населения региона, в дополнение к государственному языку. Предложенный проект предусматривает углубление принципа децентрализации власти и расширение полномочий органов местного самоуправления, а также создание нового органа — Ассамблеи регионов. Парламент предлагается назвать Народной ассамблеей. Предложено также отменить существующую систему квотирования мест в парламенте, в соответствии с которой половина выделялась рабочим и крестьянам, а другая — представителям иных социальных категорий. Проект Конституции Сирии разработан с учетом позиций Дамаска, оппозиции и стран региона, сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы распространили в Астане проект Конституции, который мы проработали с учетом всего того, что за эти годы мы слышали и от оппозиции, и от правительства, и от стран региона», — сказал Лавров, выступая в Госдуме (цитата по «РИА Новости»). Действующая Конституция Сирии была принята на референдуме в 2012 году, после начала военного конфликта. Предложения являются попыткой найти компромисс между всеми сторонами конфликта, полагает старший преподаватель НИУ ВШЭ Леонид Исаев. «Дело в том, что арабы всегда опасаются федерализации, считают это первым шагом к развалу государства. Вариант с автономией курдов является в этом плане промежуточным: между унитарной и полностью федеративной системой», — отметил Исаев. Так или иначе, децентрализация страны и перераспределение власти из столицы в регионы для Сирии необходимы, уверен Исаев. Поэтому предлагаемый вариант является идеальным с точки зрения поиска компромисса между различными силами внутри и вне Сирии. Для существования Сирии как единого государства автономия курдов угрозы не несет, полагает Исаев. «Мы никоим образом не пытаемся навязать этот проект, а представляем его в качестве нашего конструктивного вклада, жеста доброй воли <...> любой проект, с любой заложенной в него концепцией может быть дополнительным стимулом, катализатором к тому, чтобы этот процесс пошел на внутрисирийской основе», — пояснил цель российской инициативы председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев (цитата по «РИА Новости»).

