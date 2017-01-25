Президент Молдовы выступил за вывод войск РФ и референдум о ПМР

liga.net. Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон выступил за идею референдума о статусе сепаратистского региона страны - непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Об этом он заявил на пресс-конференции 24 января, которую транслировали национальные телеканалы. "По вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства... Реинтеграция (региона) - это аспект национального значения... Решение должно быть общим, принятое большинством населения путем референдума", - сказал он. Молдавский президент отметил, что не против инициировать плебисцит в рамках своих полномочий. При этом Додон заявил, что на территории Молдовы не должно быть и в конечном итоге не останется российских войск. "Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме... В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", - передает слова Додона сайт Блокнот-Молдова.