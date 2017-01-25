Башар аль-Джаафари о роли Анкары в сирийском урегулировании: говорит одно, делает другое

Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари, комментируя роль Анкары в сирийском урегулировании, заявил, что Турция говорит одно, а в реальности делает другое. "Турция говорит одни вещи, а делает другие вещи", — сказал он на пресс-конференции по итогам международной встречи по Сирии в Астане, передает РИА Новости. Как отмечает российское агентство, переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.