Кремль ответил на сообщения о китайских ракетах у границ России

Сообщения СМИ о размещении китайских межконтинентальных ракет рядом с границей России, если они соответствует действительности, не вызывают тревогу в Кремле. Военное строительство в Китае не воспринимается как угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во вторник утром ТАСС и РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ сообщили, что Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки Дунфэн-41 (DF-41) в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. ТАСС ссылался на издание Global Times, которое сообщает о событиях в Китае на английском языке. Это издание, в свою очередь, ссылалось на "некоторые гонконгские и тайванские СМИ", обратившие внимание на фотографии ракеты, появившиеся в китайском сегменте интернета. Статья Global Times была опубликована в разделе "Мнения". РИА Новости ссылалось на гонконгскую газету, источником информации для которого также стали фотографии комплекса из интернета. Из увиденных фотографий журналисты сделали вывод, что снимки сделаны в провинции Хэйлунцзян и, "скорее всего", ракеты принадлежат второй стратегической бригаде. Они способны нести до 10-12 ядерных боеголовок на расстояние до 14 тыс. км. Таким образом, ракета может оказаться в любой точке мира и считается одной из самых современных баллистических ракет, пишет Global Times. Издание также цитирует одну из версий "некоторых СМИ" о том, что Китай намеренно разместил в интернете фотографии Дунфэн-41 в тот момент, когда в США прошла инаугурация президента Дональда Трампа. Комментируя эти сообщения, Песков оговорился, что не может судить об их достоверности. "Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - цитирует Пескова Интерфакс. "Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями", - сказал также пресс-секретарь российского президента, передает РИА Новости. Спокойно к сообщениям о появлении баллистических ракет у китайско-российской границы отнеслись и в Совете Федерации. Сотрудничество с Китаем "находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей", сказал глава комитета по международным делам Константин Косачев. Трамп во время избирательной кампании обещал пересмотреть подход к экономическим отношениям с Китаем. Он также поставил под вопрос политику "одного Китая", предусматривающую официальное непризнания Тайваня, чего не позволяли себе его предшественники. В интервью Wall Street Journal Трамп говорил, что политика "одного Китая" может стать предметом переговоров между двумя странами. После этого государственные китайские СМИ предупредили Трампа, что он "играет с огнем". "Если Трамп намерен использовать этот гамбит при вступлении в должность, то неизбежно наступит период ожесточенного, разрушительного противодействия, и Пекину не останется ничего иного, кроме как снять перчатки", - говорилось в статье в издании China Daily.