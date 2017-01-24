Белый дом выразил готовность бороться с ИГИЛ совместно с Россией

Голос Америки Пресс-секретарь президента Трампа сообщил, что глава государства будет обсуждать в Пентагоне изменение подхода США к борьбе с террористами Администрация Президента Дональда Трампа открыла двери для сотрудничества с Россией «или любыми другими странами» в целях борьбы с группировкой «Исламское государство» в Сирии. Белый дом дал понять, что может перейти к координации военных действий с Москвой, хотя она и поддерживает сирийское правительство. «Думаю, если есть возможность бороться с ИГИЛ совместно с любой страной, будь то Россия или кто-то еще, и это отвечает нашим общим национальным интересам, то мы, разумеется, воспользуемся этой возможностью», – заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Спайсер также дал понять, что Трамп уже поручил министру обороны Джеймсу Мэттису изменить подход США к борьбе с «Исламским государством». «Думаю, он дал такое поручение», – сказал Спайсер, добавив, что Трамп будет обсуждать этот вопрос с Мэттисом во время визита в Пентагон в пятницу. «В то же время он (Трамп – ред.) продолжит вести диалог о том, что он хочет от них и начальников штабов», – отметил пресс-секретарь Белого дома. На протяжении более двух лет, когда бывший президент Барак Обама направлял военные действия США против «Исламского государства» в Сирии, он отвергал инициативы России по координации военных действий. Обама считал, что Москва действует против американских интересов, поддерживая президента Сирии Башара Асада, чье правительство бывший президент называл нелегитимным. Пентагон использует «горячую линию» для связи с российскими военными для избегания столкновений в воздушном пространстве в Сирии. Однако Москва, по всей видимости, хочет привлечь новую администрацию к более тесному военному сотрудничеству, что, вероятно идет в русле неоднократных предвыборных заявлений Трампа о том, что он приветствует возможности улучшения отношений с Москвой. В понедельник министерство обороны России объявило, что США передали информацию о целях для совместного авиаудара по боевикам «Исламского государства» в Сирии. Однако представители Пентагона решительно отвергли утверждения российской стороны. «Министерство обороны не координирует воздушные удары в Сирии с российскими военными», – заявил представитель Пентагона Эрик Пэйхон.