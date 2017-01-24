Пентагон опроверг заявление Минобороны РФ о координации ударов в Сирии

Пентагон опроверг заявление Минобороны России о координации ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. "Министерство обороны не координирует с российскими военными воздушные удары в Сирии", - сказал представитель американского оборонного ведомства Эрик Пахон в понедельник, 23 января. Он добавил, что Вашингтон поддерживает контакт с российским оборонным ведомством с тем, чтобы избежать инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Официальный представитель антитеррористической коалиции, возглавляемой США, Джон Дорриан назвал заявление российского ведомства пропагандой, сообщает агентство AP. США не отказываются от сотрудничества Президент США Дональд Трамп "четко заявлял, что будет работать с любой страной, которая разделяет наши интересы в борьбе с ИГ", сказал позднее пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер, отвечая на вопрос о возможности совместных действий Москвы и Вашингтона в Сирии. За дополнительной информацией Спайсер посоветовал журналисту обратиться в Пентагон. Минобороны РФ сообщило 23 января, что российские военные самолеты совместно с авиацией международной коалиции под руководством США нанесли 22 января авиаудары по позициям боевиков ИГ. В российском военном ведомстве указали, что получили от США "по прямой линии из штаба международной коалиции" координаты целей в окрестностях города Эль-Баб, среди которых были склады и "скопления боевиков с техникой". После чего два самолета ВКС РФ и два самолета сил международной коалиции нанесли авиаудары по объектам террористов, объявили в Минобороны России.