Сенат США утвердил Майка Помпео на пост директора ЦРУ

Майк Помпео утвержден на должность директора ЦРУ по итогам голосования в сенате США. Его кандидатуру поддержали 67 сенаторов, 30 членов палаты проголосовали против. Почти все сенаторы, выступившие против назначения Помпео, принадлежат к Демократической партии. В ходе сенатских слушаний 12 января Помпео заявлял, что будет выступать против попыток восстановить жестокие методы допроса подозреваемых в терроризме, а также назвал убедительными доводы разведслужб о том, что российские хакеры могли вмешиваться в выборы президента США. 18 ноября стало известно, что бывший конгрессмен Помпео принял предложение президента США Дональда Трампа возглавить ЦРУ. Позднее Трамп отметил, что Помпео был "единственным парнем", которого он "рассматривал для этой работы". 52-летний Майк Помпео получил предложение занять этот пост несмотря на то, что во время праймериз он поддерживал тогдашнего соперника Трампа - сенатора от Флориды Марко Рубио. Он является ярым критиком заключенной администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном и был против закрытия тюрьмы Гуантанамо, посетив ее в 2013 году. Тогда он вслух заметил, что некоторые заключенные, объявившие в знак протеста голодовку, "как будто бы даже прибавили в весе".