Комитет сената США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. В ходе голосования мнения сенаторов, входящих в комитет, разделились по партийной принадлежности: 11 республиканцев проголосовали за Тиллерсона, 10 сенаторов от Демократической партии - против. Теперь для вступления в должность Тиллерсону необходимо заручиться поддержкой всей палаты, то есть получить минимум 51 голос из 100. Республиканцы имеют в сенате большинство в 52 голоса. Несколько влиятельных республиканцев, в том числе сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, ранее критиковали кандидатуру Тиллерсона, но в итоге решили поддержать ее. "Несмотря на свои замечания, я поддержу назначение Тиллерсона в комитете и на пленарном голосовании в сенате", - сказал Рубио. Сенатор-демократ Бен Кардин, глава демократического меньшинства в кабинете по иностранным делам, ранее отмечал, что не будет голосовать за Тиллерсона по той причине, что его ориентация на бизнес может негативно сказаться на его работе в качестве госсекретаря. Также Кардин был недоволен позицией Тиллерсона в отношении России. Голосование по кандидатуре Тиллерсона на пленарном заседании ожидается не ранее будущей недели, даже если исход его практически предрешен. Будучи главой ExxonMobil, Тиллерсон неоднократно бывал в России, поддерживал контакты с российским руководством и даже получил Орден дружбы народов из рук российского президента в 2013 году. Дональд Трамп номинировал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря 2016 года. 11 января Тиллерсон выступил с речью, в которой заявил, что Россия представляет угрозу, но в то же время призвал к "честному и открытому" диалогу с Москвой.