Межсирийские переговоры пройдут в Астане за закрытыми дверями

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в столице Казахстана Астане 23-24 января за закрытыми дверями. Как говорится в сообщении казахстанского МИДа, опубликованном в воскресенье, 22 января, местом проведения встречи выбрана гостиница Rixos President Astana в новом административном центре города. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что подтверждено участие в мероприятии представителей правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Кто именно прибывает в Астану от сирийской оппозиции, не уточняется. Ранее сообщалось, что большинство групп сирийской оппозиции решили участвовать в переговорах, с тем чтобы обсудить прекращение огня, гуманитарную помощь и освобождение пленных. США участвуют в статусе наблюдателя Исполняющий обязанности представителя Госдепа США Марк Тонер сообщил накануне, что Вашингтон не будет направлять в Астану специальную делегацию, а представлять Соединенные Штаты на переговорах в качестве наблюдателя будет американский посол в Казахстане. Переговоры в Казахстане являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии.