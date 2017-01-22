Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал статью о том, что ждет мир после избрания Дональда Трампа. Министр считает, что миропорядку ХХ века пришел конец и впереди — сложные времена Избрание Дональда Трампа положило конец миропорядку ХХ века. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете Bild am Sonntag. «С избранием Дональда Трампа старый мир ХХ столетия окончательно завершен», — пишет Штайнмайер. «Какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, эти вопросы остаются открытыми», — замечает глава МИД ФРГ. Штайнмайер предупреждает, что в период смены власти возникают сомнения, неуверенность, множество вопросов относительно курса нового руководства, и сегодня «многое поставлено на карту». На пост заступил не только Трамп, но и его команда, отмечает немецкий министр. «Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США», — написал он. «Я знаю, мы должны готовиться к сложным временам, к некоторой непредвиденности и неуверенности. Но я ставлю на то, что мы найдем в Вашингтоне внимательных слушателей, которые понимают, что даже большие страны тоже нуждаются в партнерах, и готовы идти своим путем вместе с хорошими друзьями и надежными союзниками», — добавил глава МИД ФРГ. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена искать компромиссы с администрацией Трампа. В первую очередь, по ее словам, речь идет о военных расходах и торговом сотрудничестве.