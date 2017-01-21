Речь президента США Дональда Трампа на церемонии инаугурации

Новый президент США Дональд Трамп выступил с первой речью после принятия присяги на Капитолийском холме. Перевод на руссий язык представляет «Голос Америки». Глава Верховного суда Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, граждане Америки и все люди мира: спасибо вам! Мы, граждане Америки, сейчас объединились в едином общенациональном усилии восстановления нашей страны и возвращения надежды для всех наших сограждан. Вместе мы определим, каким курсом будет двигаться Америка и весь мир в следующие годы. Нас ждут испытания. Мы должны будем преодолеть трудности. Но мы сделаем это. Каждые четыре года мы собираемся на этих ступенях для того, чтобы совершить мирную и организованную передачу власти, и мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обама за их великодушную помощь во время этого процесса. Они были великолепны. Сегодняшняя церемония, однако, имеет особое значение. Сегодня мы не только передаем власть от одной администрации другой, или от одной партии другой, но мы отбираем власть у Вашингтона и передаем ее обратно тебе – Народ Америки. Слишком долго маленькая группа людей в столице нашего государства пользовалась плодами работы власти, в то время, как остальные платили за это. Вашингтон процветал, но ничего из этого богатства не доставалось людям. Политики обогащались, но рабочие места покидали страну, а фабрики закрывались. Элита была озабочена своей защитой, а не защитой граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими триумфами. И пока они праздновали в нашей столице, у семей, испытывающих трудности по всей стране, не было особого повода для радости. Перемены начинаются прямо здесь, и прямо сейчас, потому что вы создали этот момент, и он принадлежит вам. Он принадлежит каждому, кто пришел сюда, и каждому, кто смотрит на нас сейчас по всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И эта страна, Соединенные Штаты Америки – ваша страна. По-настоящему важно – не какая партия находится во власти, а контролируют ли власть наши граждане. 20 января 2017 года будут помнить, как день, когда народ вернул себе власть в стране. Забытые мужчины и женщины в этой стране более не будут забыты.

Сейчас каждый прислушивается к вам. Десятки миллионов вас пришли сюда для того, чтобы стать частью исторического движения, которого мир прежде не видел. Главной идеей этого движения должна стать важнейшая мысль: государство существует для того, чтобы служить своим гражданам.

Американцы хотят, чтобы их дети учились в великолепных школах, семьи жили в безопасных районах, и хотят, чтобы у них была хорошая работа. Это справедливые и обоснованные требования людей, которые имеют на это право. Но слишком многие из наших граждан живут в другой реальности: матери и дети погрязли в бедности в наших трущобах; проржавевшие фабрики, как надгробия, разбросаны по просторам страны; система образования, переполненная деньгами, выпускает в жизнь наших молодых и прекрасных учащихся без всяких знаний; преступность, банды и наркотики забрали слишком много жизней и лишили нашу страну огромного нереализованного потенциала. Это американское безумие будет прекращено прямо здесь и прямо сейчас. Мы единая нация, и их боль – это наша боль. Их мечты – это наши мечты, и их успех – это наш успех. У нас одно сердце, один дом и одна великая судьба. Присяга, которую я приношу сегодня, это клятва верности всем американцам. В течении многих десятилетий мы обогащали иностранную промышленность за счет американской. Субсидировали иностранные армии, позволяя слабеть нашим вооруженным силам. Мы защищали границы чужих государств, оставляя беззащитными свои собственные. Тратили триллионы долларов за рубежом в то время, когда американская инфраструктура ветшает и разваливается. Мы сделали другие страны богатыми в то время, когда богатство, мощь и уверенность в себе нашей собственной страны постепенно исчезали за горизонтом. Один за другим заводы закрывались и покидали нашу территорию, даже не думая о судьбах миллионов и миллионов американцев, оставшихся без работы. Благосостояние нашего среднего класса было отобрано у него и распределено по всему миру. Но это осталось в прошлом. И теперь мы смотрим только в будущее.

Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы сделать заявление, которые услышат в каждом городе, в каждой зарубежной столице и во всех коридорах власти. С сегодняшнего дня нашей страной будет править новая идея. С сегодняшнего дня Америка будет стоять на первом месте. Америка – на первом месте! Каждое решение в области торговли, налогов, иммиграции и внешней политики будет приниматься ради пользы американских рабочих и американских семей. Мы должны защитить свои границы от разрушительного влияния других стран, которые производят наши товары, крадут наши компании и уничтожают наши рабочие места. Эта защита приведет к процветанию и мощи. Я буду бороться за вас каждую секунду, и я никогда – никогда – не подведу вас. Америка снова начнет выигрывать – так, как никогда раньше. Мы вернем вам рабочие места. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги и шоссе, новые мосты и аэропорты, новые туннели и вокзалы на территории всей нашей замечательной страны. Нашему народу больше не придется получать социальные пособия: люди снова смогут работать и сумеют возродить нашу страну собственными силами – американскими руками и американским трудом. Мы будем следовать двум простым правилам: покупать американское и давать работу американцам. Мы будем искать дружбы и сотрудничества с другими народами, но мы будем делать это с пониманием того, что право каждой страны – ставить собственные интересы на первое место. Мы никому не собираемся навязывать наш образ жизни – вместо этого он будет служить примером для других. Мы укрепим наши старые союзы и создадим новые, мы объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы полностью сотрем с лица Земли. Краеугольным камнем нашего политического курса будет верность Соединенным Штатам Америки, и, благодаря верности нашей стране, мы вновь откроем в себе верность друг другу. Когда ваше сердце открыто патриотизму, в нем не остается места для предубеждений. Библия учит нас «как прекрасно и приятно, когда народ живет в единстве, которое заповедует Бог». Мы должны откровенно высказывать свое мнение, честно обсуждать наши противоречия, но никогда не забывать о солидарности. Когда Америка едина, ее невозможно остановить. Не должно быть страха, мы защищены – и мы всегда будем защищены. Нас защитят великие мужчины и женщины в наших вооруженных силах и правоохранительных органах, а самое главное – нас защитит Господь. И наконец, мы должны мыслить широко – а мечтать еще более масштабно. В Америке мы понимаем, что страна жива до тех пор, пока ее народ борется. Мы больше не допустим в правительстве политиков, которые только болтают, но ничего не делают – лишь бесконечно жалуются. Время пустых разговоров прошло. Теперь настает время действий. Не позволяйте никому говорить вам, что такого не может быть. Перед мужеством, решительностью и духом Америки не устоит ни одна трудность. Мы не сдадимся. Наша страна вновь будет процветать и здравствовать. Мы находимся в начале нового тысячелетия – мы готовы раскрыть тайны космоса, освободить Землю от болезней, готовы в полную силу использовать энергии, индустрии и технологии будущего. Новая национальная гордость вдохновит нас и заставит забыть о разногласиях. Пришла пора вспомнить о мудрости, которая всегда живет в сердцах наших солдат – неважно, черные мы, коричневые или белые: в наших венах течет одинаково красная кровь настоящих патриотов. Мы пользуемся одинаковыми великими свободами, мы одинаково отдаем честь великому Американскому Флагу. И неважно, где рожден ребенок – в городском центре Детройта или на продуваемой ветрами равнине Небраски – они увидят одно и то же звездное небо над головой. В их сердцах будут жить одинаковые мечты и радоваться жизни, подаренной им одним и тем же всемогущим Создателем. Я обращаюсь ко всем американцам, в каждом городе – ближнем и дальнем, большом и малом, от гор до гор, от океана до океана – услышьте эти слова. Более никто не будет вами пренебрегать. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять судьбу Америки. А ваша смелость, великодушие и любовь всегда будут вести нас. Вместе мы вновь сделаем Америку сильной! Мы вновь сделаем Америку богатой! Мы вновь заставим Америку гордиться собой! Мы вновь сделаем Америку безопасной. И – да! – вместе мы снова сделаем Америку великой! Спасибо. Благослови вас Бог и благослови Бог Америку! Спасибо. Господи благослови Америку!