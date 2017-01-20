Россия и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе на 49 лет

Российская и сирийская сторона подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота (ВМФ) России в Тартусе на 49 лет. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Для размещения пункта МТО Сирийская сторона передает Российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия настоящего соглашения территорию. Отмечается, что соглашение действует в течение 49 лет и «автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды», если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие. Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте МТО – 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности. Об этом сообщает news.am.