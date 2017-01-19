Азербайджан ведет с Россией переговоры о поставках нового вооружения

РИА Новости. Баку ведет с Москвой переговоры о поставках нового вооружения, заинтересован в новейших системах обороны, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях международного экономического форума в Давосе. "Да, мы ведем переговоры по новым закупкам. Вам лучше известно, насколько развита российская военная промышленность. Мы заинтересованы, в основном, в самом современном оборонном вооружении, новых разработках. Это касается и вертолетной техники, и систем защиты — весь комплекс. Это перманентный процесс", — отметил он. По его словам, перспективы новых контрактов Азербайджана и России в области вооружения "хорошие". "Вы знаете историю, цифры были озвучены, подписаны контракты в районе 5 миллиардов долларов, большинство из них уже реализовано", — отметил Алиев.