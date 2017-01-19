Шаварш Кочарян разъяснил, почему было отложено назначение представителя Армении генсеком ОДКБ

На должность генсека ОДКБ в соответствии с ротационным порядком должен быть назначен представитель Армении: Валерий Семериков заместил Николая Бордюжу на этой должности временно. Об этом в беседе с журналистами заявил заминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. «Давайте выясним, что произошло. Принято решение о том, что генсек ОДКБ назначается в ротационном порядке, и, в соответствии с русским алфавитом, первой наступает очередь Армении. В Ереване на саммите ОБСЕ не сложился консенсус, и было взято время для согласования решения. А на следующий саммит не приехал президент Беларуси, что не позволило принять решение. В итоге с 1 января назначен временный исполняющий обязанности генсека, и на ближайшем саммите этот вопрос будет решен», сказал Кочарян. На замечание о том, что Беларусь и Казахстан, судя по всему, препятствуют назначению представителя Армении, Шаварш Кочарян ответил – Казахстан не препятствует. «А Беларусь препятствовала в той мере, в коей из-за отсутствия президента принятие решения было отложено», сказал он.