Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ

Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской. "К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов", - приводит его слова ТАСС. Все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран, отмечают в военнном ведомстве. "В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки", - уточнил Рудской."Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок", - подчеркнул он, сообщает Expert.ru.