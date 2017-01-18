Глава Пентагона: Россия выбрала не сотрудничество, а противостояние

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше. Это та стратегия, которую выбрала Россия", - сказал Картер в

По его словам, области взаимодействия двух стран последовательно сокращались в течение последних 10 лет.

Глава Пентагона отметил, что Россия и США по-прежнему солидарны в вопросе сдерживания ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также по ситуации на Балканах.

При этом сотрудничества в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" в Сирии не получилось, отметил он.

"Однако если правительство России определяет свои интересы не просто как отличные от интересов США - к чему мы привыкли, но как намеренно противостоящие интересам США, то будет очень сложно пойти навстречу такой мотивации - и это главный вызов на будущее", - сказал Картер.

В последнее время уходящий президент США Барак Обама и представители его администрации делают весьма резкие заявления в отношении России и лично Владимира Путина - в отличие от избранного президента США Дональда Трампа, который занял более примирительную позицию.

На протяжении избирательной кампании Трамп говорил, что поладит с Путиным и сможет начать более конструктивное взаимодействие с Россией, чем это получилось у администрации Обамы.

На первой после выборовТрамп заметил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией". "Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что не смогу", - добавил он.

, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Путин и Трамп смогут найти общий язык, если между ними будет взаимное уважение.

"В Москве надеются, что наши президенты поладят. По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог", - отметил Песков.

Между тем экс-глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, номинированный Трампом на пост госсекретаря США,, что Россия представляет опасность, игнорирует интересы США и захватила Крым. Но при этом Тиллерсон, которого называют "другом Путина", призвал сотрудничать с Москвой.

Несколько дней назад Дональд Трамп в интервью британской газете Times сказал, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкцийна сокращение ядерных арсеналов.