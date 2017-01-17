Лавров пригласил США на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане

Россия приглашает на встречу в Астане по сирийскому урегулированию представителей ООН и США, заявил во вторник, 17 января, на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что новая вашингтонская администрация "сможет принять это приглашение и будет представлена своими экспертами на любом уровне, на котором посчитает возможным". Лавров рассчитывает, что взаимодействие по сирийскому кризису "с командой Дональда Трампа будет более эффективным, чем с администрацией Обамы". Министр, кроме того, отметил, что к договоренностям о прекращении огня в Сирии могут присоединиться новые вооруженные группы оппозиции, которые не подписали соглашение о перемирии 29 декабря прошлого года. По словам Лаврова, одной из главных задач предстоящей международной встречи в Астане является консолидация режима прекращения огня на всей территории Сирии и обеспечение участия полевых командиров сирийской оппозиции в политическом процессе под эгидой ООН в Женеве. Переговоры в Казахстане, намеченные на 23 января, являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии. На встречу изначально приглашены представители вооруженных группировок, которые 29 декабря подписали договоренности о прекращении огня, и правительства Сирии.