Примечательное заявление Лаврова по Карабаху

/ТАСС/. Договоренности по внедрению механизма расследования инцидентов и увеличению числа наблюдателей в зоне нагорнокарабахского конфликта до сих пор не реализованы из-за отсутствия консенсуса внутри Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года. Он напомнил, что после обострения конфликта в апреле 2016 года были достигнуты договоренности о необходимости, учитывая взаимные обвинения Армении и Азербайджана, создать механизм расследования инцидентов и о необходимости увеличения числа наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения. "К сожалению, даже такая элементарная вещь, необходимая для этого (чтобы не повторялось обострение - прим. ТАСС) - механизм расследования инцидентов и увеличение количества наблюдателей на линии соприкосновения, она не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ", - сказал Лавров. Он добавил, что о причине отсутствия такого консенсуса можно "поинтересоваться у представителей этой организации". Комментируя в целом тему урегулирования в Нагорном Карабахе, глава МИД РФ подчеркнул, что оно не является абстрактным и "не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана". "По поводу нагорнокарабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего решений, которые принимались в Совете безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня", - напомнил Лавров. Он заключил, что с тех пор "сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха". Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что все это закреплено в многочисленных решениях Минской группы, а также заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. "Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью", - подчеркнул Лавров. Он отметил, что кровавые события в регионе, произошедшие в апреле 2016 года, вызывают глубочайшую тревогу. Лавров при этом напомнил, что "Россия сыграла решающую роль в том, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент".