Президент Косова Хашим Тачи обвинил правительство Сербии в планировании аннексии Северного Косова по примеру присоединения Крыма к России. Президент Тачи заявил агентству Рейтер, что попытка Сербии отправить поезд с националистическим слоганом на север Косова была призвана спровоцировать резкую реакцию, которую Белград мог бы использовать как предлог для военного вторжения. "Намерение Сербии использовать этот поезд, переданный Россией, чтобы сначала отрезать северную часть Косова, а затем [...] присоединить к Сербии. Это модель Крыма", - цитирует Рейтер лидера Косова. В Северном Косове проживают около 50 тысяч этнических сербов, которые отказываются признавать независимость отколовшейся автономии. Днем ранее президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края. Он сказал об этом через сутки после того, как попытка отправить из Белграда на север Косова поезд "Железных дорог Сербии" ("Железнице Србије") с надписью "Косово - это Сербия" провалилась. Распоряжение остановить поезд в сербском поселке Рашка отдал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он сказал, что пошел на такой шаг, чтобы "сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира". Вучич обвинил косовских силовиков в попытке заминировать железнодорожное полотно на пути состава. Также премьер Сербии заявил, что власти Косова намеревались арестовать машиниста состава и его пассажиров, хотя, как он сказал, речь идет "о поезде, а не о танке". Полиция Косова отвергла эти обвинения, подчеркнув, что проверила пути и не нашла там взрывчатки. Несмотря на резкие заявления, сербско-косовский конфликт маловероятен, передает корреспондент Би-би-си из Белграда. Сербия уже достигла значительного прогресса в переговорах о возможном вступлении в состав Европейского Союза. Нормализация отношений с Косово - важная часть этого процесса. Однако Белград хочет привлечь внимание международного сообщества к тому, что Приштина не выполняет полностью уже достигнутые договоренности, в том числе и по вопросу о свободе передвижения. Железнодорожное сообщение между сербской столицей и отколовшейся автономией было прервано во время косовского конфликта 1998-1999 года. С момента окончания бомбардировок НАТО в 1999 году до одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году территория бывшей югославской автономии находилась под управлением ООН. К началу 2017 года 110 стран-членов ООН, в том числе Великобритания, США и Германия, признали независимость Косова. Сербия и Россия не входят в их число. Также среди стран, не признавших независимость республики, оказались Испания, Греция, Израиль и Китай.