Советник Трампа обозначил сроки улучшения отношений с Россией

Если улучшение отношений между Россией и США возможно, оно случится в течение года, заявил советник Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи. Однако этому процессу могут помешать «обстоятельства или факты», отметил он Улучшение отношений России и США, если оно возможно, может произойти в течение года, заявил советник президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. «Я вообще очень оптимистичный человек, так же как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится. Кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим», — цитирует Скарамуччи ТАСС. Кроме того, советник сказал, что за столом переговоров Москва и Вашингтон могут попытаться найти лучшее решение проблем, чем санкции. «Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но в то же время действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению», — пояснил Скарамуччи. При этом собеседник агентства отметил, что санкции «в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей», потому что в ответ те сплотились вокруг своего президента. Скарамуччи также высказался за свободу торговли и заявил, что администрация Трампа не возражает против инвестиций американских компаний в российскую экономику. Он уточнил, что сейчас этому мешают санкции, а решить вопрос должны президент США и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон.

