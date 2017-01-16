Великобритания не подписала коммюнике по итогам парижской конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает агентство Reuters. Соединенное Королевство имело "статус наблюдателя" на конференции. Представитель МИД Великобритании подверг критике, что встреча проходила в отсутствие обеих сторон конфликта, вопреки желанию Израиля и за несколько дней до инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, "в то время как США будут важнейшим гарантом какого бы то ни было соглашения". В таких условиях существует риск, что парижская конференция приведет лишь к "ужесточению позиций" сторон, цитирует представителя британской дипломатии Reuters. В израильском МИД также раскритиковали конференцию в Париже. "Она отдаляет достижение мира, так как поощряет палестинцев не вести прямые переговоры с Израилем", - говорится в заявлении ведомства. Во встрече по урегулированию ближневосточного конфликта приняли участие около 70 стран. По ее итогам был подготовлен документ, в котором утверждается, что сосуществование двух государств - Израиля и Палестины - "единственный путь к долгосрочному миру". Палестинская сторона поприветствовала заявление участников конференции.
Великобритания раскритиковала встречу по ближневосточному конфликту в Париже
- Политика - 16 Января 2017, 10:49