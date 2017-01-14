Встреча в Астане по Сирии под угрозой: Турция забежала вперед России и пригласила США

Подготовка к переговорам в Астане по сирийском урегулированию идет полным ходом, однако формат встречи еще не определен, заявил источник ТАСС. Он охарактеризовал информацию о приглашении делегации США как неуместную Заявления о приглашении делегации США на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане 23 января, в настоящее время являются неуместными, сказал источник агентства ТАСС. Переговоры о формате встречи еще продолжаются и окончательное решение не принято, уточнил он. «Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом разгаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно», — сказал собеседник агентства. При этом он напомнил, что «гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства — Россия, Иран и Турция». «Соответственно, и подобные объявления должны быть коллективными», — добавил собеседник агентства. Ранее в субботу, 14 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о договоренности со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о приглашении представителей США на переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана. «США примут участие в переговорах в Астане. Мы не отрицаем, что у Америки есть роль в этом процессе», — заявил министр. О том, что в Астану приглашена делегация США, писала также газета The Washington Post со ссылкой на источник в команде Трампа. По информации издания, приглашение было передано будущей администрации Трампа 28 декабря.

