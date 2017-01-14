Обама продлил на год санкции против России

Администрация президента США продлила на год сакции в отношении России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Белого дома. "Я продлеваю на один год режим экстренных мер [санкций]", - говорится в документе за подписью президента Барака Обамы. В тексте документа уточняется, что это связано с аннексией Крыма и роли России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Также Обама объявил о продлении санкций против Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве и Венесуэлы. Первые санкции были введены в марте 2014 года против отдельных российских чиновников, причастных, по мнению США, к аннексии Крыма. Попавшим в список людям был запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены. Впоследствии США неоднократно расширяли санкционный список и включили в него не только отдельных людей, но и целые отрасли российской экономики. В Вашингтоне считают, что Россия оказывала прямую поддержку пророссийским формированиям в Донбассе. Москва это отрицает. В декабре 2016 года министерство финансов США объявило об очередном расширении санкций из-за ситуации на Украине. В том же месяце Вашингтон объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Поводом для этого послужил скандал вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Действующие власти полагают, что к ней была причастна Россия, так как действия хакеров были выгодны Дональду Трампу, считавшемуся пророссийским кандидатом. Россия отрицает вмешательство в выборы и утверждает, что у нее не было на них фаворита. Сам Трамп, выигравший выборы и вступающий 20 января в должность, помощь Москвы также отрицает.