Тиллерсон намерен наладить отношения прежде всего с Турцией и сирийскими курдами

Бывший генеральный директор Exxon-Mobil и предложенный на пост Госсекретаря США президентом Дональдом Трампом Рекс Тиллерсон заявил в комитете по иностранным делам Сената в среду, что США должны возобновить сотрудничество с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы вернуться на арену Сирии и Ближнего Востока. "Первый шаг, который мы должны предпринять - возобновить сотрудничество с нашими традиционными союзниками и друзьями в регионе. Россия, Турция и Иран диктуют условия в Сирии, без нашего участия», сказал Тиллерсон. "Мы должны возобновить сотрудничество с президентом Эрдоганом в Турции, это давний союзник НАТО. В условиях отсутствия координации США он обратился к России. Но ему надо понять, что это не устойчивый союзник. Ваш стабильный альянс - с Соединенными Штатами ", сказал номинант на должность Госсекретаря. Тиллерсон рассказал, насколько важен Израиль для национальной безопасности США. "Только тогда мы будем иметь план по защите гражданских лиц в Сирии," сказал он. Отвечая на вопрос о своей стратегии по борьбе с ИГИЛ в регионе, Тиллерсон заявил о намерении поддержать сирийских курдов от YPG. Турецкие СМИ при этом отметили, что в случае реализации этих шагов Тиллерсон турецко-американские отношения осложнятся, так как Анкара воспринимает YPG как террористическую группировку