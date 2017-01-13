Будущий глава Пентагона считает, что Путин пытается ослабить НАТО

Отставной американский генерал Джеймс Мэттис, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона, обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО. "Самое главное сегодня - это признать реальность и то, что господин Путин пытается ослабить Североатлантический альянс", - заявил он в четверг, 12 января, на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры. По словам Мэттиса, Вашингтону следует "предпринять экономические, дипломатические и военные шаги, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту". Среди проблем, представляемых Россией, Мэттис назвал "тревожные сообщения из Москвы" по поводу применения ядерного оружия, нарушение договоренностей, использование гибридной тактики ведения войны для дестабилизации других стран, а также участие в хакерстве и информационной войне. Поддержка желания Трампа вести диалог с Москвой Назвав Россию стратегическим конкурентом Соединенных Штатов, генерал напомнил, что отношения с Россией поддерживались "даже в самые тяжелые дни холодной войны". "И я поддерживаю желание избранного президента взаимодействовать с Россией в настоящее время", - указал Джеймс Мэттис. Задачи НАТО Говоря о проблемах НАТО, он подчеркнул, что альянс играет центральную роль для обороны США: "Он способствует стабильности в Европе и как военный союз помогает сохранять наши ценности". В то же время, по словам Мэттиса, Североатлантический альянс должен направить свою "возобновленную политическую волю" на то, чтобы противостоять агрессивным действиям России и другим угрозам безопасности его членов. По мнению будущего главы Пентагона, НАТО предстоит столкнуться с критической проблемой сохранения солидарности в вопросах, касающихся сдерживания, обороны, а также поддержания стабильности в интересах североатлантического сообщества.