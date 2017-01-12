Медиамакс: Будущее ереванского офиса ОБСЕ остается неопределенным

/Медиамакс/. Медиамакс получил сведения о возникновении проблем с продлением мандата офиса ОБСЕ в Ереване. С просьбой прокомментировать данную информацию Медиамакс обратился в ереванский офис ОБСЕ и Министерство иностранных дел Армении. В ереванском офисе ОБСЕ Медиамакс сообщили, что «страны-члены ОБСЕ пока не пришли к консенсусу относительно продления мандата ряда полевых миссий организации». «Председательство ОБСЕ продолжает переговоры по данному вопросу для скорейшего достижения соглашения», - добавили в офисе ОБСЕ. Здесь также отметили, что полевые миссии ОБСЕ, о продлении мандатов которых идут обсуждения, продолжают работать и осуществлять административную, не относящуюся к мандату деятельность. МИД Армении от комментариев воздержался. По данным Медиамакс, непосредственное отношение к сложившейся ситуации имеет Азербайджан. Отметим, что Армения является единственной страной на Южном Кавказе, где действует офис ОБСЕ. Открывшийся в 2000 году в Баку офис ОБСЕ прекратил деятельность 1 января 2014 года. Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.