Глава нацразведки США обсудил с Трампом утечку компромата

Национальная разведка США не имеет отношения к утечке информации о том, что "российские агенты" собрали компромат на Дональда Трампа. Об этом заявил директор службы Джеймс Клэппер после того, как избранный президент США осудил спецслужбы за эту утечку. Как говорится в заявлении Клэппера, он провел встречу с Трампом в среду вечером - после того как тот дал первую после выборов в США пресс-конференцию, на которой обрушился с критикой на американские спецслужбы в связи с публикацией данных, якобы свидетельствующих о сборе компромата на него в России. "Я выразил серьезную озабоченность в связи с утечками, которые появляются в прессе", - сказано в заявлении главы нацразведки США. По его словам, они пришли к согласию с Трампом в том, что утечки "чрезвычайно вредны" для национальной безопасности. Джеймс Клэппер заверил, что попавший в СМИ документ частной компании, работающей в сфере безопасности, "не является продуктом" американских спецслужб. Во вторник вечером телекомпания Си-эн-эн сообщила, что в минувшую пятницу, когда спецслужбы представили избранному президенту США официальный доклад о причастности России к кибератакам во время избирательной кампании в США, ему также был переданы документы о том, что "российские агенты" обладают данными, компрометирующими Трампа. Позже издание BuzzFeed опубликовало файл с документами, сообщив, что это записки бывшего британского разведчика, сделанные для оппонентов Трампа. Выступая на пресс-конференции, Трамп заявил, что у него не было никаких компрометирующих связей в России, и выступил с обвинениями в адрес спецслужб и журналистов. BuzzFeed он назвал "кучей мусора", а журналисту Си-эн-эн запретил задавать вопрос, обвинив в создании "фальшивых новостей". Трамп также заявил, что утечки в прессу произошли из спецслужб США. "Я думаю, что это было позорно. Позорно, что спецслужбы позволили [распространять] информацию, которая оказалась настолько лживой и фальшивой", - сказал он, добавив, что такое не было возможно даже в нацистской Германии. В заявлении Клэппера говорится, что документ частной компании в сфере безопасности, который они обсудили с Трампом, "широко циркулировал" на протяжении последних месяцев как в СМИ, так и в американском конгрессе. Об этом же сообщал BuzzFeed, объясняя причины, по которым опубликовал документ. При этом глава нацразведки США подчеркнул, что спецслужбы должны информировать избранного президента о важных фактах, хотя они не пришли к выводу о том, насколько эти данные заслуживают доверия. Ранее телекомпания Fox сообщила со ссылкой на высокопоставленный источники в переходной команде Трампа, что в минувшую пятницу спецслужбы США не передавали избранному президенту никаких документов, а только в устной форме сообщили о циркулирующей информации, согласно которой в России был собран компромат на него. Целью этого сообщения было предупредить избранного президента о том, что эта информация получила широкое распространение. Би-би-си располагает данными, согласно которым эти материалы основаны на записках бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, который передал их независимой организации, пытавшейся воспрепятствовать избранию Трампа. Сейчас Стил является директором Orbis Business Intelligence, которая называет себя ведущей компанией в области корпоративной разведки. Стил не ответил на просьбу Би-би-си о комментарии. При этом источники Би-би-си говорят, что ЦРУ рассматривает записки Стила как "заслуживающие доверия". По их словам, целью было скомпрометировать Дональда Трампа как кандидата в президенты США. Би-би-си впервые ознакомилась с документами в октябре и обнаружила в них существенные неточности. В них, в частности, речь идет о том, что Россия получила порочащую Трампа информацию. Она касается как его бизнес-интересов, так и его личной жизни - например, в этом досье есть упоминание о том, что Трамп обращался к услугам проституток, когда останавливался в отеле Ritz-Carlton в Москве. Сам избранный президент заявил на пресс-конференции, что он был крайне осторожен во время поездок за границу, поскольку он очень известный человек.