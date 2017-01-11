Трамп: Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня

РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась использовать рычаги воздействия на него. "Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!", — добавил Трамп в своем микроблоге Twitter. Будущий глава Белого Дома также отметил, что выиграл выборы "легко", а "нечестные оппоненты пытались умалить победу при помощи фальшивых новостей". Трамп назвал подобное положение дел "печальным". Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников, что американские спецслужбы подозревают о существовании в России компрометирующей информации о Трампе. При этом, по данным телеканала, точных подтверждений этого у разведки нет.