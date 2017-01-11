Кто взрывает газопроводы в Азербайджане

10 января около 20.45 по местному времени на магистральном газопроводе «Сангачалы – Казимагомед» в Азербайджане произошел взрыв, который вызвал пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нефтекомпании SOCAR. Как пишут азербайджанские СМИ, это уже третий пожар за последние дни на азербайджанских газопроводах. Причем, источники взрывов и пожаров не упоминаются. В прошлом году на азербайджанской нефтяной платформе на Каспии также произошла крупная авария, жертвами которой стали десятки нефтяников. Катастрофа была названа техногенной, а версия теракта или умышленного подрыва упорно не рассматривалась. На фоне происходящих в Турции событий – терактов, дестабилизации, падения национальной валюты - Азербайджан изо всех сил пытается сохранить устойчивость и делать вид, что все держит под контролем. При этом азербайджанский манат падает так же стремительно, как турецкая лира. А газопроводы взрываются один за другим.