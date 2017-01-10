"Паритет" ОБСЕ - Азербайджан не обвинили в декабрьской диверсии

Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением в связи с попыткой азербайджанской диверсии 29 декабря прошлого года. В заявлении, в частности, говорится: «Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 году, которое привело к жертвам. ВС Армении все еще держат у себя тело азербайджанского военнослужащего, убитого в ходе этого боя. Нарушения режима прекращения огня неприемлемы и противоречат обязательствам сторон, которые несут полную ответственность, не применять силу. Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго следовать договоренностям, достигнутым в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, включая обязательство по установлению механизмов ОБСЕ по расследованию в кратчайшие сроки. Сопредседатели также призывают вернуть, без задержек, человеческие останки в соответствии с соаглашением в Астрахани в 2010 году, принимая во внимание исключительно гуманитарный характер этого вопроса. Мы призываем стороны прекратить взаимные обвинения и предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации. Сопредседатели выражают соболезнования семьям погибших армянских и азербайджанских солдат, чьи надежды на Новый год были омрачены горем бессмысленных потерь».