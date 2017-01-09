Турция поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии

Анкара не намерена пересматривать свои позиции по Украине и Грузии, несмотря на то, что для нее очень важно сотрудничество с Россией. С таким заявлением в понедельник, 9 января, выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Анкаре. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины" - заявил глава турецкого МИДа. Говоря о ситуации в Сирии, Чавушоглу подчеркнул, что Турция, "как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии". По его словам, Анкара выделяет миллиарды долларов на поддержку 2,8 миллиона беженцев, находящихся в Турции. При этом, благодаря усилиям Анкары, из восточных районов Алеппо удалось эвакуировать 45 тыс. человек. "Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии, - заверил турецкий министр. - Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с "Исламским государством" на севере этой страны".