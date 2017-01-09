Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акинчи прибыли в Женеву для переговоров об объединении кипрского государства. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте женевского офиса Организации Объединенных Наций (ООН). Планируется, что переговоры под эгидой ООН будут проходить в течение трех дней. В случае достижения прогресса, 12 января к консультациям присоединятся державы-гаранты (Греция, Турция и Великобритания). В последний раз переговоры об объединении Кипра проходили в конце ноября 2016 года, но они не принесли определенных результатов. Тогда стороны не смогли преодолеть разногласия по территориальному вопросу. Кипр был разделен в 1974 года после вооруженного вторжения Турции. Оккупированными оказались 37 процентов территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Анкара. В 2004 году в Евросоюз вступила Республика Кипр, населенная греками-киприотами. На северную часть острова законодательство ЕС не распространяется. В свою очередь Турция не признает правительство Республики Кипр. Власти Кипра с 2005 года блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.
В Женеве возобновились переговоры об объединении Кипра
- Политика - 09 Января 2017, 13:46