Глава МИД Британии Джонсон встретился с окружением Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прилетел в Нью-Йорк с заранее не анонсированным визитом и встретился с рядом ключевых советников избранного президента США Дональда Трампа. В частности, Джонсон встретился с зятем Трампа Джаредом Кушнером и главным стратегом будущей администрации Стивом Бэнноном. Форин-офис сообщил, что среди обсуждаемых тем была будущая американская политика в отношении Сирии, Китая и России, и что обсуждение было "позитивным, но откровенным". Вскоре после своей победы на ноябрьских выборах Трамп встретился с лидером Партии независимости Соединенного Королевства Найджелом Фараджем. На тот момент у избранного президента не было никаких официальных контактов с британским правительством, и он поставил Лондон в еще более щекотливую ситуацию, заявив, что Фарадж стал бы прекрасным послом Великобритании в Вашингтоне. Правительство Великобритании заявило, что кандидатуры послов Лондон подбирает самостоятельно, но с тех пор британский кабинет министров усиленно пытался развеять впечатление, будто ему не удалось наладить контакты с Трампом. Ранее в воскресенье Трамп написал в "Твиттере", что будет рад встрече с премьер-министром Терезой Мэй весной.