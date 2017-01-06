Минобороны РФ объявило о начале сокращения группировки в Сирии

Глава Генштаба ВС России сообщил, что Минобороны приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента. По его словам, первым зону конфликта покинет авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Российское Минобороны приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента Владимира Путина. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС. «В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», — сказал Герасимов. Он также рассказал, что первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». «Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом», — заявил он (цитата по «Интерфакс»).​

