Вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает беспокойство нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться ко мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть". В интервью телеканалу Пи-би-эс Байден заявил, что не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа - "полное безумие". "Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться ко множеству служб разведки, от военной разведки до ЦРУ - абсолютное безумие", - сказал вице-президент. "Сама мысль о том, что ты можешь знать больше, чем разведка... Это как говорить, что ты знаешь физику лучше своего учителя. "Я не читал книгу, я просто лучше знаю"," - продолжил критику Трампа Байден. "Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время. Ты - президент. Настало время что-то делать. Покажи нам, на что ты способен", - заявил Байден в ответ на вопрос о выпадах Трампа в "Твиттере". Резюмируя, Байден все же назвал избранного президента "хорошим человеком". В течение нескольких последних месяцев Трамп подвергал сомнению заявления разведслужб США о причастности России к кибератакам. В четверг Трамп сказал однако, что является "большим почитателем" разведывательных агентств. В четверг президенту Бараку Обаме был представлен доклад о вмешательстве извне в ход избирательной кампании в США. Вновь избранного президента США Дональда Трампа проинформируют о содержании этого документа в пятницу. Часть доклада, где не содержится секретная информация, будет обнародована на следующей неделе. В конце декабря департамент внутренней безопасности США опубликовал рассекреченный доклад, дабы подтвердить обвинения о том, что правительство России сознательно стремилось продвигать кандидатуру Трампа. Администрация Обамы также выдворила из страны 35 российских дипломатов и закрыла две резиденции, которыми якобы пользовались представители российских разведслужб. Трамп назвал эту меру избыточной.