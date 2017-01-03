Премьер Турции назвал Обаму ответственным за поставки оружия курдам

Глава правительства Турции Бинали Йылдырым предупредил, что США не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради «террористов» Власти Турции ожидают, что администрация нового президента США (Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года) прекратит поставки оружия бойцам организации сирийских курдов «Отряды национальной обороны» (YPG), которую в Турцию причисляют к террористическим группировкам, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Глава правительства Турции возложил ответственность за поставки оружия «террористам» на администрацию действующего президента США Барака Обамы, сообщает Reuters. «Соединенные Штаты не должны позволить, чтобы стратегическое партнерство (с Турцией) оказалось отодвинуто на задний план террористической организацией», - предупредил Йылдырым, выступая во вторник в парламенте Турции. Глава правительства также заявил о необходимости обсудить в парламенте вопрос о продлении еще на три месяца срока действия чрезвычайного положения, введенного в Турции после провала путча в июле 2016 года.

