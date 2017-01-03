Сирийские повстанцы замораживают переговоры об участии в мирной конференции

Несколько сирийских повстанческих группировок заявили, что замораживают переговоры о своем участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив силы Асада в нарушении режима прекращения огня. В заявлении говорится, что повстанцы строго придерживаются условий перемирия, однако правительственные силы при поддержке иранских союзников многократно нарушали их в пригородах Дамаска - Восточной Гуте и в долине Вади-Барада. Повстанцы заявили, что выйдут из соглашения о перемирии, если силы Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев. Мирные переговоры, как ожидается, должны начаться в этом месяце в Астане. 31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. С полуночи 30 декабря соглашение о перемирии вступило в силу. Оно не касается некоторых группировок, в том числе запрещенных в России и ряде других стран "Исламского государства" и "Джабхат Фатех аш-Шама".