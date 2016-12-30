Президент России Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из России в ответ на санкции США. Ранее с подобным предложением к нему обратился МИД России Президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов». «Мы никого не будем высылать», — добавил он. Как отмечается в заявлении главы России, «новые недружественные шаги уходящей администрации США» в Кремле расценивают «как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений». «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии», — отметил Путин. Дальнейшие шаги «по восстановлению российско-американских отношений» российская администрация, по его словам, будет предпринимать «исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа». «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», — говорится на сайте Кремля. Кроме того, российская сторона не будет «запрещать их [дипломатов] семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники».

