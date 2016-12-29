ОДКБ не существует?

29 декабря 2016 года, на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения и вступили в бой с Вооруженными силами Республики Армения. В результате боя с армянской стороны погибли 3 военнослужащих. Азербайджан, таким образом, осуществили нападение на государственные границы Армении, что означает, что этому должны последовать реакции стратегических союзников Армении - России и других государств-членов ОДКБ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. При подготовке материала, однако, таких шагов со стороны союзников Армении не было, тогда как нападение было совершено на границы ОДКБ. Не обращаясь к ожидаемым со стороны ОДКБ (в частности России) действиям или их возможному отсутствию, отметим, что этой провокации Азербайджана предшествовал ряд примечательных событий.Искандеры и их эффект Как известно, 21 сентября в ходе военного праздничного парада в честь 25-летия Независимости Армении были продемонстрированы приобретенные у России оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Было объявлено, что благодаря им в регионе сохранится баланс сил и, что имея это оружие, Армения получает сдерживующее преимущество над Азербайджаном. Однако, 15 декабря вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин отправился с рабочим визитом в Баку с примечательной миссией. Рогозин, тем самым, в Баку дал разъяснения в связи с поставкой Армении «Искандеров» , и согласно публикациям прессы, также гарантировал, что они не будут применены против Азербайджана.Раскол в ОДКБ Прошедший 26 декабря в Санкт-Петербурге саммит глав государств-членов ОДКБ показал, что в этой структуре наличествуют серьезные проблемы, которые непосредственно наносят удар по интересам Армении. С декабря 2015 года на пост генерального секретаря ОДКБ должен назначаться представитель Армении. В 2015 году этот вопрос был отложен в связи с напряженными отношениями между Россией и Турцией. На прошедшем в Ереване в октябре 2016 года саммите ОДКБ также был поднят этот вопрос. Назначение, однако, не произошло, так как якобы по причине болезни не прилетел в Армению президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который известен своей проазербайджанской позицией (в последствие выяснилось, что Назарбаев не был болен). В повестке дня саммита в Петербурге был также вопрос назначения представителя Армении, который, однако, и на этот раз не получил решение из-за отсутствия главы Беларуси Александра Лукашенко (отметим, что в конце ноября Лукашенко посетил Азербайджан, где ему было оказан теплейший прием). Сопоставив все это, можно с уверенностью утверждать, что назначение представителя Армении в ОДКБ проваливается договорными партнерами Армении, которые выступают с явно выраженных проазербайджанских позиций.Объединенная группировка и ПВО За последние несколько месяцев активно проводится процесс создания объединенной группировки войск на основе 102-ой российской военной базы и 5-го корпуса ВС Армении. Объявляется, что этим Армения получает дополнительные гарантии безопасности и что Россия еще более «усердно» займется безопасностью Армении.Ранее, как известно, Армения и Россия подписали соглашение «О создании единой региональной системы коллективной безопасности ПВО на Кавказе», который также должен служить обеспечением безопасности Армении.Однако ... Однако последняя диверсия Азербайджана напрямую показывает, что Баку абсолютно наплевать и на ОДКБ, и на объединенную группировку, и на ПВО, и на союзников Армении. Эта позиция Азербайджана, нужно отметить, вполне обоснована, потому что как показала практика, Баку может себе позволить напасть на государство, выступающее членом оборонного альянса, и быть уверенным в том, что союзники этого государства сохранят безмолвие.Трудно представить хотя бы один случай, что какая-либо страна посмеет напасть на государства -членов НАТО. Это, по меньшей мере, «страшно», так как реакция НАТО будет довольно «жестокой». А в случае с ОДКБ, получается, что не так уж и страшно. Член оборонного альянса Армения всегда вынуждена в одиночку противостоять, защищаться, наказывать и «запугивать» своего противника, и, следовательно, возникает вопрос к этому альянсу относительно целесообразности членства Армении... Тем более, что в рамках этого альянса Армения иногда вынуждена присоединяться к заявлениям, которые не вытекают из интересов Еревана.Позднее генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Секретариат ОДКБ с крайней обеспокоенностью принял информацию о вооруженном инциденте близ поселка Чинари Республики Армения. Эти действия на территории государства-члена ОДКБ считаем провокацией, особенно на фоне довольно тяжелого инцидента в апреле этого года в Нагорном Карабахе, в ходе которого применялась тяжелая бронетехника».Таким образом, можно констатировать, что ОДКБ, выступая с официальным заявлением, тем не менее, не осуждает Баку за инцидент и ограничивается довольно размытыми краями. Бордюжа в своем заявлении не отмечает об оказании поддержки Армении, не обвиняет Баку и выражает только «обеспокоенность».Напомним, что недавно «Союз информированных граждан» опубликовал видео об ОДКБ и безопасности Армении.Ваге Гукасян«Союз информированных граждан»
ОДКБ не существует?
- Политика - 29 Декабря 2016, 16:23