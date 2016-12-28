Россия и Турция согласовали план перемирия на всей территории Сирии, он будет представлен сторонам конфликта в стране. Об этом сообщает государственное турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на неназванные источники. По информации агентства, вслед за договоренностью о перемирии в восточных районах Алеппо и эвакуацией населения, Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, который предполагает распространить режим перемирия на всей территории Сирии. Предполагается, что договоренности охватят все районы, где происходят бои между оппозиционными группировками и силам президента Сирии Башара Асада. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 00:00 29 декабря, пишет агентство. При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации, отмечается в сообщении. Anadolu отмечает, что в случае успеха договоренности о режиме прекращения огня, Асад и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Турция и Россия выступят гарантами процесса. Об этом сообщает Дождь.
Anadolu сообщило о плане Турции и России предложить перемирие в Сирии
- Политика - 28 Декабря 2016, 12:19